Вред и польза березового гриба для здоровья

Если вы опытный грибник, чагу можно заготовить самостоятельно. Она растет в березовых рощах и смешанных лесах. Собирать гриб можно только с живых деревьев, в удалении от трасс и промышленных объектов. Заготавливать чагу лучше весной или поздней осенью. Чтобы березовый гриб хранился, его нужно тщательно высушить, нарезав на небольшие кусочки. Сделать это можно в сушилке, духовке, на русской печи или естественным путем, разложив порезанный гриб на солнце. Хранить лучше в стеклянной банке в сухом месте.