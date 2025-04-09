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В Заксобрании Иркутской области обсудят безопасность детей на дорогах

С подобным вопросом обратилась иркутянка на личном приеме спикера областного парламента.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников поручил профильному комитету областного парламента организовать обсуждение вопроса безопасности детей на дорогах. Этой теме уделялась особое внимание во время недавней поездки парламентариев в северные территории Приангарья. С подобным вопросом обратилась к спикеру ЗС и жительница Иркутска. Она рассказала, что ее дочь, ученица школы № 26, по дороге на занятия подвергается опасности: перекресток улиц Красных Мадьяр и Лебедева-Кумача нуждается в переделке. Необходим безопасный переходный переход, новые дорожные знаки. По словам женщины, этим маршрутом в школу ходят многие дети из ближайших домов. И в то же время, как отметил председатель профильного комитета ЗС Виктор Побойкин, именно здесь водители зачастую объезжают пробки в часы пик, так что движение довольно оживленное.

Представители администрации областного центра пояснили: дорога занесена в план по реконструкции на 2026 год. Однако пешеходные переходы должны обустроить уже к 1 августа этого года. Александр Ведерников поручил держать этот вопрос на контроле.

Еще одно поручение — уже профильному комитету — организовать на площадке Законодательного Собрания обсуждение комплексного обеспечения безопасности детей на дорогах вблизи школ.