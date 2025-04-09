В Заксобрании Иркутской области обсудят безопасность детей на дорогах

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников поручил профильному комитету областного парламента организовать обсуждение вопроса безопасности детей на дорогах. Этой теме уделялась особое внимание во время недавней поездки парламентариев в северные территории Приангарья. С подобным вопросом обратилась к спикеру ЗС и жительница Иркутска. Она рассказала, что ее дочь, ученица школы № 26, по дороге на занятия подвергается опасности: перекресток улиц Красных Мадьяр и Лебедева-Кумача нуждается в переделке. Необходим безопасный переходный переход, новые дорожные знаки. По словам женщины, этим маршрутом в школу ходят многие дети из ближайших домов. И в то же время, как отметил председатель профильного комитета ЗС Виктор Побойкин, именно здесь водители зачастую объезжают пробки в часы пик, так что движение довольно оживленное.