Землю около озера Калач в Омской области облагородят для туристов

Напомним, в Омской области работу по федеральному проекту «Земля для туризма» запустили в 2024 году. Власти уже выявили восемь территорий, которые станут новыми точками притяжения для путешественников. Участки рекреации расположены в в Муромцевском и Калачинском районах. Общая площадь туристических локаций — 93,4 га. В регионе продолжат подбирать перспективные для развития региона участки. Это поможет привлечь инвестиции в область.