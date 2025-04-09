Землю около озера Калач в Омской области облагородят для туристов

Омские власти продолжают повышать уровень инвестиционной привлекательности региона. Так, в рамках проекта «Земля для туризма» определили еще пять территорий вблизи озера Калач. Об этом 9 апреля сообщили в региональном Управлении Росреестра.
«Принято решение включить в Перечень земельных участков и территорий, выявленных для вовлечения в туристскую деятельность, пять земельных участков с кадастровыми номерами 55:34:011001:123, 55:34:011001:131, 55:34:011001:124, 55:34:011002:3, 55:34:011002:2 общей площадью 40,4 га, окаймляющих озеро Калач. Все указанные отрезки имеют вид разрешенного использования “отдых (рекреация)”, — сказано в сообщении.
Фото: Управлении Росреестра по Омской области другой источник.
Напомним, в Омской области работу по федеральному проекту «Земля для туризма» запустили в 2024 году. Власти уже выявили восемь территорий, которые станут новыми точками притяжения для путешественников. Участки рекреации расположены в в Муромцевском и Калачинском районах. Общая площадь туристических локаций — 93,4 га. В регионе продолжат подбирать перспективные для развития региона участки. Это поможет привлечь инвестиции в область.