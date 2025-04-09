«Внимание, опасность!» — как построена система SMS-оповещения в Крыму

«В плане наступления пожароопасного периода мы находимся во взаимодействии с Минэкологии РК. Когда пожароопасный сезон начинается, с целью предупреждения пожаров закрываются леса. Есть очень много мест, где пожары разрастаются на очень большую площадь. Минэкологии проводит зонирование участков по степени опасности. Вместе с тем создаются места для безопасного посещения — они опаханы, обеспечены урнами, есть условия для пожаротушения», — говорит гость эфира.