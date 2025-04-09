«Внимание, опасность!» — как построена система SMS-оповещения в Крыму

Последствия непогоды в Крыму.
«Территория республики в этом месяце подвержена аномальным изменениям комплексов опасных метеоявлений. Прошедшее штормовое предупреждение имеет оправданность: на сегодняшнее утро гидрометцентр зафиксировал понижение воздуха в степных и предгорных районах до −5 градусов. По большей части территории Крыма прошли сильные дожди со снегом и было зафиксировано увеличение ветровой нагрузки», — сказал Павлюченко.
Благодаря оповещению за несколько суток до штормового предупреждения, последствия непогоды удалось минимизировать, подчеркнул он. Особое внимание спасатели обращали на передвижение транспорта в предгорных и горных районах. ДТП и серьезных затруднений движения зафиксировано не было. В связи с сильным штормом ожидались происшествия в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, благодаря предупреждениям МЧС об опасности выхода на берег, удалось не допустить гибели и травмирования людей.
Оповещение населения.
Как сообщил Павлюченко, для оперативного информирования населения с помощью SMS -сообщений спасатели работают в тесной связке с крымским Гидрометцентром, оправданность прогнозов которого превышает 90%, Центром управления в кризисных ситуациях, мобильными операторами. Информацию также размещают в СМИ и на транспорте.
«На сегодняшний день, при наступлении комплексов опасных погодных явлений более 95% населения на территории республики оповещена заблаговременно. Спасатели фиксируют отсутствие либо снижение происшествий в горно-лесной местности, а также на побережье. Это говорит о том, что крымчане и гости полуострова прислушиваются к оповещениям и соблюдают рекомендации», — рассказал представитель МЧС.
При этом он подчеркнул, что информированием охватывают и тех граждан, которые пребывают на территорию Крыма с материковой части страны.
Опасность подтоплений.
«Еще одна опасность — майские, июньские, июльские проливные дожди. Наша территория подвергнута подтоплениям и также делится по рискам на предгорные районы — к примеру Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорской районы, Южный берег — когда из-за большого количества осадков велика вероятность переполнения горных рек и подтопления ближайших населенных пунктов», — продолжает спасатель.
В степных районах риски подтоплений связаны со скоплением дождевой воды в низменных участках вблизи населенных пунктов. Обо всех этих опасностях население также информируют, предварительно точечно уточняя у синоптиков места повышенной опасности в тот или иной момент времени.
«Мы также плотно сотрудничаем с Госкомводхозом в плане мониторинга состояния водохранилищ. Мониторим количество воды, которое приходит в результате осадков и в случае необходимости организуем плановые сбросы для недопущений подтоплений», — рассказал представитель ведомства.
Пожароопасный сезон.
«Начинается новый пожароопасный сезон. Крым поделен на территории, которые подвержены переходу лесных и ландшафтных пожаров — это степные населенные пункты. Начина с 20 марта начались расчеты по повышению классов пожарной опасности. Проводится расчет наличия влаги в почве, температурного воздействия и ветра», — продолжил Павлючено.
Так специалисты определяют вероятность возникновения пожаров. Сейчас из-за ухудшения погоды риски минимальны. Однако, начиная с понедельника, погодные прогнозы улучшаются, а значит, опасность повысится, и крымчане начнут получать соответствующие предупреждения.
«В плане наступления пожароопасного периода мы находимся во взаимодействии с Минэкологии РК. Когда пожароопасный сезон начинается, с целью предупреждения пожаров закрываются леса. Есть очень много мест, где пожары разрастаются на очень большую площадь. Минэкологии проводит зонирование участков по степени опасности. Вместе с тем создаются места для безопасного посещения — они опаханы, обеспечены урнами, есть условия для пожаротушения», — говорит гость эфира.
Кроме того, по его словам, в Крыму очень развита система дистанционного зондирования Земли с помощью орбитальной спутниковой группировки РФ. Ежесуточно над Крымом пролетают спутники, которые фиксируют термические аномалии на площади более 100 квадратных метров. Любой природный пожар отображается через космические снимки и в течение 10 минут об этом оповещается пожарная часть и органы местного самоуправления.
В Крыму в четверг, пятницу и субботу снова ожидается ухудшение погодных условий, сообщал ранее в среду Павлюченко, на полуостров обрушатся сильный ветер, дожди и мокрый снег. Сейчас на полуострове также действует штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.