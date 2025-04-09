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Таможня назвала самый популярный товар, который незаконно везут из Беларуси в РФ

Белорусская таможня назвала груши самым популярным товаром, который незаконно пытаются вывезти в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Государственный таможенный комитет Беларуси назвал груши самым популярным товаром, который незаконно, без документов, пытаются вывезти в Россию с помощью грузовиков.

Эта тема актуальна для правоохранителей Витебской таможни, под контролем которых почти 500 километров границы с РФ.

С начала 2025 года витебские таможенники задержали около 200 тонн груш без документов стоимостью около 1,7 миллиона белорусских рублей.

Перевозчиков привлекли к административной ответственности. Троих из них — уже не в первый раз.

Мы писали, что белоруска пойдет под суд за попытку получить больше лекарства, чем выписал врач (здесь подробнее). А ЖКХ Минска сказало про отключение отопления в домах и квартирах (подробности здесь).