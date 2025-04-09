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Власти добиваются сноса кафе в центре Нижнего Новгорода

Здание находится на пересечении улиц Пискунова и Ульянова.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Нижнего Новгорода совместно с Минимуществом хотят снести двухэтажное кафе «Вкус и дым», расположенное на пересечении улиц Пискунова и Ульянова. Постройку, принадлежащую бизнесмену Андрею Климентьеву, квалифицировали как незаконную. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

По мнению властей, сооружение не соответствует требованиям пожарной безопасности и частично занимает земельные участки общего пользования. Андрей Климентьев оспаривает правомерность иска со стороны администрации, утверждая, что кафе не является капитальным строением. Владелец заявляет, что кафе возведено в пределах старого фундамента и выходит за границы участка лишь на четыре метра. Он выразил готовность устранить выявленные нарушения.

Суд назначил проведение экспертизы. Окончательный вердикт будет вынесен после майских праздников.