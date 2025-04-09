Власти добиваются сноса кафе в центре Нижнего Новгорода

По мнению властей, сооружение не соответствует требованиям пожарной безопасности и частично занимает земельные участки общего пользования. Андрей Климентьев оспаривает правомерность иска со стороны администрации, утверждая, что кафе не является капитальным строением. Владелец заявляет, что кафе возведено в пределах старого фундамента и выходит за границы участка лишь на четыре метра. Он выразил готовность устранить выявленные нарушения.