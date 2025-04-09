Ретромобили и байкеры проедут по Омску с флагами в честь Дня Победы

К этому событию также приурочено приготовление солдатской каши в полевой кухне, что станет частью общего празднования. По плану, военные повара приготовят 1,5 тонны каши трёх видов — гречневую, перловую и пшённую, которые пользовались популярностью в армии. Для полного чайного ритуала к каждому блюду предложат хлеб и сладкий чай. Приготовление будет осуществляться по классической рецептуре с добавлением тушенки, лука и моркови, чтобы создать атмосферу настоящего праздника.