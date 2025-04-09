В Беларуси расширяются возможности трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 16 лет

В Минтруда напомнили, что все допустимые виды работ — это легкий труд без вреда для здоровья и учебы. Также подростки не могут работать ночью, с опасными веществами или на тяжелых производствах. Для трудоустройства подростков от 14 до 16 лет требуется согласие родителей.