«Мало любви, мало молитвы, нужны конкретные деньги». Глава католиков Беларуси Станевский сказал о состоянии костела в Будславе после разрушительного пожара в 2021 году

Станевский обратил внимание, что в Будславе еще предстоит большая работа по восстановлению, в том числе, речь идет и про уникальный орган, и про фрески, и про температурный режим в храме. Например, говоря об органе, митрополит заметил, что до этого орган ни разу не ремонтировался, но тоже пострадал при пожаре. И сейчас на его ремонт требуется «плюс-минус полтора миллиона евро».