«Мало любви, мало молитвы, нужны конкретные деньги». Глава католиков Беларуси Станевский сказал о состоянии костела в Будславе после разрушительного пожара в 2021 году

Митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский рассказал о состоянии костела в Будславе, пострадавшем во время разрушительного пожара четыре года назад, сообщает Sputnik Беларусь.
Прежде всего, глава белорусских католиков отметил, что костелу Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе или Национальному санктуарию Матери Божьей Будславской еще требуется серьезный ремонт после пожара в 2021 году.
Здесь «Комсомолка» писала о том, как выглядел Будславский костел сразу после пожара. Также несколько лет назад сообщалось, что белорусские власти пообещали помочь восстановить костел в Будславе после пожара в 2021.
А сейчас Станевский сказал, что еще остается ряд проблем после пожара в Будславском храме, заметив, что костел является и католической святыней, и гордостью, но и еще переживаниями.
— Огонь свое сделал, а вода сделала свое. Поэтому мы сегодня боремся с большими проблемами, — прокомментировал архиепископ.
Станевский обратил внимание, что в Будславе еще предстоит большая работа по восстановлению, в том числе, речь идет и про уникальный орган, и про фрески, и про температурный режим в храме. Например, говоря об органе, митрополит заметил, что до этого орган ни разу не ремонтировался, но тоже пострадал при пожаре. И сейчас на его ремонт требуется «плюс-минус полтора миллиона евро».
— Деньги с неба не падают. Пока не откроются сердца людей, ничего не сделаем, — уверен глава католиков Беларуси.
В целом, Станевский пояснил, что в Будславе речь идет о глобальной длительной стройке, которую «просто так под заказ не сделаешь». И добавил, что планы и проекты занимают длительное время.
— Ремонт будславской святыни — для этого мало любви, мало молитвы, нужны конкретные деньги, если мы хотим, чтобы не только вернулось прежнее величие храма, но и было создано что-то новое, — прокомментировал он.
Кроме восстановления после пожара самого костела и его убранства, будут заниматься и комфортной температурой внутри. Епископ рассказал, что во времена строительства Будславского костела, вероятно, как-то иначе ощущался холод и мороз верующими, а на сегодня там невыносимый холод, пронизывающий до костей.
— Надо думать о том, что сделать, чтобы и зимой, и летом была доступная температура и для молитвы, и для сохранения фресок, икон. Это большой проект… Но будем стараться идти вперед с надеждой, — резюмировал Иосиф Станевский.
Еще глава католиков Станевский назвал возможный католический центр Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко оценил политическую позицию генсекретаря СНГ Сергея Лебедева.