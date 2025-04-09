Гигантская рыба утащила на глубину каяк с рыбаком: как такое возможно

По воспоминаниям каякера, в тот день он собирался поймать королевскую макрель, а рыбачил возле города Куатан. Гигантская рыба-парусник схватила приманку через 15 минут после начала рыбалки. Благодаря устройству с GPS Лукман Аль Хаким определил, что рыба протащила его на каяке на расстояние около 2,4 километра. Рыба-парусник устала лишь через полчаса, только после этого Лукман Аль Хаким оценил свой улов — похожее на копье рыло рыбы достигало 50 сантиметров. Как выяснилось, морское создание весило около 25 килограммов, его нельзя было поднять на каяк.