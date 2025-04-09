«Уже сгущаются тучи, а после дождя ударит мороз». Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в Беларуси из-за циклона

Так, по информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, в Беларуси в среду, 9 апреля, большую часть дня будет хорошая солнечная погода с температурами около +3 — +5 градусов, а в западных регионах воздух прогреется и до +9 выше ноля. Но при этом по спутниковым снимкам синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Беларуси.