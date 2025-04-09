«Уже сгущаются тучи, а после дождя ударит мороз». Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в Беларуси из-за циклона

В Беларуси на 9 апреля прогнозируется новая волна осадков в виде дождя и мокрого снега. Погода испортится к вечеру, считают автору тематического телеграм-канала «Надвор`е».
Так, по информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, в Беларуси в среду, 9 апреля, большую часть дня будет хорошая солнечная погода с температурами около +3 — +5 градусов, а в западных регионах воздух прогреется и до +9 выше ноля. Но при этом по спутниковым снимкам синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Беларуси.
— На северо-западных границах страны уже сгущаются тучи, — замечают эксперты.
Причиной ухудшения погоды в республике станет окклюзирующийся циклон, в системе которого сливаются теплый и холодный фронты. Циклон смещается на юго-восток и несет в себе осадки.
По расчетам немецкой погодной модели ICON, фазовое распределение осадков к 21.00 часам распределится так: по западу Беларуси вероятны дожди при температуре +2 — +4 градуса, а на востоке республики, где будет −1 — +1 градус уже выпадет мокрый снег.
После на территорию Беларуси начнет поступать холодный воздух, подморозит. Также в западной части возможны заморозки.
— На западе Беларуси после дождя к утру ударит мороз, — предупредили в телеграм-канале.
Накануне синоптики сказали о серьезном потеплении в Беларуси в ближайшее время: «Тепло будет стремиться к +22».
Еще ЖКХ Минска сказало про отключение отопления в домах и квартирах.
Тем временем Минфин высказался о деньгах с республиканского субботника 12 апреля.