В Гродно суд оштрафовал директора бара за нарушение графика работы

Сказано, что нарушение обнаружили специалисты управления торговли и услуг Гродненского городского исполнительного комитета в момент рассмотрения коллективного обращения граждан. Суд выяснил, что в июле 2024 года решением городского исполкома указанному заведению было отказано в согласовании режима работы в период с пятницы по воскресенье после 23.00 и до 01.00.