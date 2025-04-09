В Гродно суд оштрафовал директора бара за нарушение графика работы. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Экономического суда Гродненской области.
Согласно материалам дела, 13 февраля и 8 марта 2025 года директор бара допустила работу заведения после 23.00. При этом не было согласованного режима работы объекта, который осуществляет розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными напитками, после 23.00 и до 07.00.
Сказано, что нарушение обнаружили специалисты управления торговли и услуг Гродненского городского исполнительного комитета в момент рассмотрения коллективного обращения граждан. Суд выяснил, что в июле 2024 года решением городского исполкома указанному заведению было отказано в согласовании режима работы в период с пятницы по воскресенье после 23.00 и до 01.00.
Причина состояла в том, что объект общепита не был подключен к республиканской системе мониторинга общественной безопасности, в нем недостаточное число камер наружного наблюдения, которые дают возможность осуществлять контроль за соблюдением правопорядка на прилегающей к объекту территории.
Суд, рассмотрев материалы дела, принял во внимание, что в феврале 2025 года в отношении директора заведения уже выносилось предупреждение за аналогичное административное правонарушение. Сейчас ей вынесли штраф в размере пяти базовых величин, или 210 рублей (по состоянию на 9 апреля 2025 года).
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