На автографах Овечкина пытаются заработать жители Ростовской области

В апреле Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забив 895-й гол. И обошел с таким результатом легендарного Уэйна Гретцки, который забил всего 894 шайбы за такое же количество матчей, как и Овечкин. Ростовчане решили из этого извлечь выгоду. И вскоре на сайтах с объявлениями появились предложения о продаже автографов и формы хоккеиста.