На автографах Овечкина пытаются заработать жители Ростовской области

В апреле Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забив 895-й гол. И обошел с таким результатом легендарного Уэйна Гретцки, который забил всего 894 шайбы за такое же количество матчей, как и Овечкин. Ростовчане решили из этого извлечь выгоду. И вскоре на сайтах с объявлениями появились предложения о продаже автографов и формы хоккеиста.
Так, всего за 120 тысяч рублей житель Ростова продает хоккейную форму Овечкина с автографом. Тем, кто не может сразу оплатить эксклюзивную покупку, подросток-продавец с коммерческой жилкой предлагает сделать рассрочку на десять месяцев. И ежемесячно перечислять ему по 14 тысяч 548 рублей.
А другой ростовчанин за 600 тысяч продает кепку с автографами хоккеистов сборной России.
— Кепка с олимпиады в Сочи 2014 года. На ней есть автографы Овечкина, Ковальчука, Малкина, Никулина, Белова, Маркова, Медведева, Анисимова, Кулемина, Ничушкина, Попова, Свитова, Семина, Тихонова и Дацюк. А также автограф президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
Для убедительности продавец готов предоставить свое фото с хоккеистами.