Надземный переход у автовокзала закрыли на ремонт: каким он запомнится воронежцам

Что делать с переходом, который с годами «испачкался» и «устал», думали несколько лет. В какой-то момент власти пытались отдать переход в концессию, а когда его никто не забрал, заявили, что снесут. Последнее решение аргументировали тем, что при строительстве инфраструктуры для метробуса все равно участок придется перестраивать. Но этой весной внезапно было объявлено о ремонте надземного «позора» — именно так горожане называют конструкцию, которая внушает разве только ужас.