Надземный переход у автовокзала закрыли на ремонт: каким он запомнится воронежцам

В ближайший месяц, — примерно столько по предварительным оценкам продлятся работы, — конструкцию должны привести в порядок: отчистить, заменить облицовочные элементы, покрасить металлические опоры, отремонтировать пешеходную часть и лестницы. На эти цели из бюджета потратят порядка 10 млн рублей.
На период ремонта для пешеходов организовали альтернативный переход. В районе пересечения Московского проспекта с улице Брянской уже установили светофор и нарисовали «зебру». Оборудование начало функционировать накануне, 8 апреля.
Воронежские общественники сразу обратили внимание, что транспортного коллапса — именно им власти аргументируют отказ от ликвидации монструозной конструкции — не случилось. Многие автомобилисты попросту не заметили изменений. Всего-то нужно было правильно согласовать все фазы светофора.
Общественники, как и многие горожане, давно просят власти ликвидировать переход, который не упрощает жизнь пешеходов, а, напротив, лишь усложняет ее. Преодолеть несколько лестничных пролетов и прогулку по «трубе» над оживленной магистралью под силу не каждому.
В безбарьерную среду надземные и подземные переходы, мягко говоря, не вписываются. Именно поэтому прогрессивные города от них либо полностью отказываются, либо, как минимум, дублируют обычными «зебрами». В особенности, есть речь идет не об условной трассе, а об оживленных городских улицах. В особенности, если рядом — вокзал, который подразумевает, что здесь могут быть не только маломобильные граждане, но и, совершенно точно, большой поток людей с тяжелыми вещами.
Что делать с переходом, который с годами «испачкался» и «устал», думали несколько лет. В какой-то момент власти пытались отдать переход в концессию, а когда его никто не забрал, заявили, что снесут. Последнее решение аргументировали тем, что при строительстве инфраструктуры для метробуса все равно участок придется перестраивать. Но этой весной внезапно было объявлено о ремонте надземного «позора» — именно так горожане называют конструкцию, которая внушает разве только ужас.
«Ранее мы рассматривали разные варианты его дальнейшей судьбы — как демонтажа при строительстве метробуса, так и возможного благоустройства за счет инвестора. В первом случае понадобится создание альтернативного наземного перехода, что заметно снизит пропускную способность участка, а этого нам нельзя допускать. В случае с концессией — в адрес муниципалитета оформленные инициативы не поступили», — в конце марта заявил мэр Сергей Петрин.
Строительство (и сохранение) внеуличных переходов часто обосновывают безопасностью людей. Но на самом деле проблему так не решить:
«В реальной жизни отказ от наземного перехода наоборот подставляет решающих перебежать улицу в неположенном месте пешеходов (можно сколько угодно возмущаться их легкомыслием, но единственный способ от них избавиться — оборудовать удобные переходы, совпадающие с направлением пеших потоков) под плотный поток машин, водители которых не готовы ко внезапному появлению людей на дороге», — отмечают представители сообщества «Город и транспорт», выступающие за сохранение наземного перехода у автовокзала на постоянной основе.