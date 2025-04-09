Ты откуда взялся? Залетный гость то ли с Востока, то ли с Запада уже нашел в Петербурге невесту

Внешний вид селезня напоминает одежды знатных китайских вельмож — мандаринов, поэтому так его и назвали. В нашей стране этот вид занесён в Красную книгу и обитает только на Дальнем Востоке. Для Петербурга это редкая диковинка. Селезня мандаринки видели в Петербурге весной 2023 года на Крестовском острове и прошлой весной так же, как и теперь, в Сестрорецке. Скорее всего, это одна и та же птица, но поскольку она не окольцована, точно сказать нельзя, рассуждает Павел Глазков. Мандаринок иногда держат в домах, но поскольку они краснокнижные, должны быть документы и кольца — а в данном случае этого нет. Скорее всего, этот самец прилетел в нам из Западной Европы, прибившись к какой-то стае перелетных уток. В Европу их привезли в XVIII веке из Китая в качестве декоративных птиц, некоторые птицы сбегали и со временем освоились — возникла популяция диких европейских мандаринок.