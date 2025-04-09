Созданы протезы, которые можно печатать на 3D-принтере

«Протез легкий, не требует источников питания или сложной электроники, сохраняя при этом базовую функциональность. Для изготовления компонентов используется, в том числе 3D-печать. В течение следующих двух лет разработчики намерены довести их долю до 95% за счет применения пятиосевого принципа печати с армированием полимерных слоев. Такой процесс изготовления обеспечит большую легкость и прочность деталей каждого устройства», — сказали ТАСС в университете.