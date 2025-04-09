Отслеживание отраженных сигналов ГЛОНАСС и GPS улучшит судоходство в Арктике

Российские ученые обратили внимание на то, что поверхность льда и открытого моря по-разному отражает эти радиосигналы, что связано с тем, что морской лед отражает сигналы как плоская поверхность, тогда как на открытой воде даже при полном штиле есть волны. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили то, как меняется так называемый допплеровский спектр сигналов при взаимодействиях с льдом и водой в двух разных диапазонах частот, и разработали алгоритм, позволяющий определять тип поверхности.