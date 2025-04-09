Отслеживание отраженных сигналов ГЛОНАСС и GPS улучшит судоходство в Арктике

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские исследователи разработали подход, позволяющий использовать отраженные от поверхности Земли радиоволны со спутников GPS и ГЛОНАСС для отслеживания изменений в площади ледяного покрова Арктики и Антарктики. Это позволит значительным образом улучшить навигацию и повысить безопасность судоходства в заполярье, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Предложенный способ может использоваться для картографирования ледяного покрова в Арктике и Антарктике, в том числе для наблюдения за климатом Земли и для нужд Северного морского пути. При этом метод можно реализовать с помощью существующих спутниковых систем и перспективных российских разработок, благодаря чему его внедрение можно считать экономически выгодным», — пояснил исследователь из Института прикладной физики РАН Юрий Титченко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают исследователи, традиционно для мониторинга состояния ледового покрова используются радиометры, а также инфракрасные и оптические сенсоры. Все эти методы позволяют получать достаточно точные результаты, однако они сильно зависят от погоды, в результате чего облака и туман могут полностью блокировать оптические измерения и исказить температурные показатели. Это побуждает ученых разрабатывать альтернативные подходы для ведения наблюдений.
В частности, ученые из ИПФ РАН Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (Солнечногорск) предложили использовать сигналы глобальных навигационных спутниковых систем для картирования ледяного покрова Арктики и Антарктики. Это стало возможным благодаря тому, что на орбите присутствуют спутники, подобные британскому зонду TDS-1, способные улавливать отраженные от поверхности земли сигналы GPS и ГЛОНАСС.
Российские ученые обратили внимание на то, что поверхность льда и открытого моря по-разному отражает эти радиосигналы, что связано с тем, что морской лед отражает сигналы как плоская поверхность, тогда как на открытой воде даже при полном штиле есть волны. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили то, как меняется так называемый допплеровский спектр сигналов при взаимодействиях с льдом и водой в двух разных диапазонах частот, и разработали алгоритм, позволяющий определять тип поверхности.
Работу этого подхода исследователи проверили на данных, которые были получены при помощи спутника TDS-1 при наблюдениях за морем Уэдделла у берегов Антарктиды, а также в российском Охотском море. Эти практические испытания указали на высокую эффективность метода и продемонстрировали его надежную работу даже в сложных метеоусловиях, что говорит о высокой перспективности данной методики наблюдения за состоянием ледового покрова.