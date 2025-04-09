Гость украл у омички 6 тысяч рублей за то, что кот обмочил ему обувь

В УМВД уточнили, что перед совершением преступления мужчина находился у знакомой три дня. Друзья вместе распивали алкоголь. Отсутствие сбережений женщина обнаружила только после того, как проводила приятеля. Потерпевшая написала заявление о краже в полицию. Подозреваемого задержали по месту его работы — он трудится кочегаром в Саргатском районе Омской области.