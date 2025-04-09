Гость украл у омички 6 тысяч рублей за то, что кот обмочил ему обувь

Уголовное дело о краже 6 тысяч расследуют в омской полиции. 9 апреля в ведомстве рассказали, что к 53-летней жительнице одного из домов на 1-й Ленинградской улице пришел приятель. Уходя, 61-летний мужчина заметил, что домашний кот воспользовался его ботинками как туалетом. За это гость обокрал омичку.
В УМВД уточнили, что перед совершением преступления мужчина находился у знакомой три дня. Друзья вместе распивали алкоголь. Отсутствие сбережений женщина обнаружила только после того, как проводила приятеля. Потерпевшая написала заявление о краже в полицию. Подозреваемого задержали по месту его работы — он трудится кочегаром в Саргатском районе Омской области.
«Фигурант на допросе у следователя рассказал, что забрал деньги из лежащего на кровати кошелька после того, как перед выходом обнаружил свои ботинки мокрыми — проделки сиамского кота хозяйки квартиры. Похищенные 6 000 рублей стали своеобразной, по мнению мужчины, компенсацией морального вреда за испорченную обувь», — рассказали полицейские.
У сознавшегося в хищении мужчины изъяли 3 тысячи рублей — то, что ко дню задержания он не успел потратить. Как выяснилось, сибиряк уже имел проблемы с законом — был судим за имущественное преступление.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местный житель проведет за решеткой 11 лет из-за финансирования террористов.