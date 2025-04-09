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Водитель BMW разогнался до 205 км/ч по трассе в Павлодарской области

В Павлодарской области установили водителя BMW, который на трассе разогнался до 205 км/ч, превысив максимальную разрешенную скорость на 105 км/ч, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Павлодарской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, в целях снижения количества ДТП, а также повышения водительской дисциплины на трассах Павлодар — Омск (от Павлодара до границы с Россией) и Павлодар — Калбатау (от Павлодара до Семея) функционирует сертифицированный аппаратно-программный комплекс системы ZEREK-2.

«Данный комплекс предназначен для измерения в автоматическом режиме скорости движения транспортных средств, фиксации правонарушений, распознавания государственных регистрационных номерных знаков», — отметили в ДП Павлодарской области.

Комплекс передает информацию в Единый реестр административных производств Генпрокуратуры, где электронным способом регистрируется предписание о необходимости уплаты штрафа. С начала текущего года системой ZEREK-2 в Павлодарской области за превышение скоростного режима пресечено порядка 3 тыс. нарушений ПДД и наложено штрафов на общую сумму свыше 47 млн тенге. К примеру, на автодороге Омск — Павлодар водитель автомашины BMW 540i xDrive превысил ограничение установленной скорости движения.

«Зафиксированная скорость — 205,00 км в час, а разрешенная скорость — 100 км в час. Превышение скорости — более чем на 40 км в час. В отношении нарушителя составлен административный материал с наложением штрафа в размере 40 МРП», — отметили в ДП региона.