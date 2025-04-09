Водитель BMW разогнался до 205 км/ч по трассе в Павлодарской области

Комплекс передает информацию в Единый реестр административных производств Генпрокуратуры, где электронным способом регистрируется предписание о необходимости уплаты штрафа. С начала текущего года системой ZEREK-2 в Павлодарской области за превышение скоростного режима пресечено порядка 3 тыс. нарушений ПДД и наложено штрафов на общую сумму свыше 47 млн тенге. К примеру, на автодороге Омск — Павлодар водитель автомашины BMW 540i xDrive превысил ограничение установленной скорости движения.