Пермячка вела дневник шума и курения соседей, чтобы отсудить 50 тысяч рублей

Жительница Перми вела дневник нарушений общественного порядка за своими соседями сверху. Она фиксировала, когда и как они нарушали ее право на спокойную жизнь и свежий воздух. Недовольство пермячки вызывали топот ног, лай собаки, шум и уборка в неурочное время, а также курение на балконе и пепел от сигарет, который падал на отлив наружной конструкции.