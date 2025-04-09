Пермячка вела дневник шума и курения соседей, чтобы отсудить 50 тысяч рублей

Жительница Перми вела дневник нарушений общественного порядка за своими соседями сверху. Она фиксировала, когда и как они нарушали ее право на спокойную жизнь и свежий воздух. Недовольство пермячки вызывали топот ног, лай собаки, шум и уборка в неурочное время, а также курение на балконе и пепел от сигарет, который падал на отлив наружной конструкции.
Женщина посчитала, что возмутители спокойствия должны возместить нравственные страдания, и обратилась в суд. Моральный вред от действий соседей она оценила в 50 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Выяснилось, что за нарушение тишины в ночное время соседи не привлекались к административной ответственности. Полиция не нашла доказательства, жильцы квартиры мешали сну или совершали иные противоправные действия. Однако регулярное курение стало поводом для взыскания с соседа 10 тысяч рублей.
Судебное решение поступило на исполнение в отдел судебных приставов. Сотрудники ведомства уведомили 53-летнего должника о применении мер принудительного исполнения и арестовали его банковские счета. Только после этого мужчина погасил финансовые обязательства перед соседкой.