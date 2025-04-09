«Старушка-путешественница»: Как москвич колесит по стране за мамой с нездоровой тягой к странствиям

В Ростовской области соцработники помогли душевнобольной москвичке вернуться домой. Она начала бродяжничать из-за психического расстройства.
Женщину сняли с поезда в Новочеркасске из-за неадекватного поведения. Полицейские быстро поняли, что нарушительнице порядка требуется медицинская помощь и вызвали «скорую». Пенсионерку доставили в психиатрическую больницу. Она была в грязной одежде, голова кишела вшами… Медсестры привели пациентку в порядок, а соцработники начали поиски родственников: благо у путешественницы с собой были копии документов.
Вскоре в больницу приехал сын женщины. Рассказал, что мать часто катается на поездах по стране. А он вынужден бросать работу и забирать ее из разных городов… Родные неоднократно госпитализировали больную в разные клиники. Когда ей становилось лучше, ее выписывали. Но оседлый образ жизни после этого она вела недолго…
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