«Старушка-путешественница»: Как москвич колесит по стране за мамой с нездоровой тягой к странствиям

Вскоре в больницу приехал сын женщины. Рассказал, что мать часто катается на поездах по стране. А он вынужден бросать работу и забирать ее из разных городов… Родные неоднократно госпитализировали больную в разные клиники. Когда ей становилось лучше, ее выписывали. Но оседлый образ жизни после этого она вела недолго…