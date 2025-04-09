В Новосибирске проснулись первые гадюки в лесах Академгородка

В Новосибирске проснулись первые гадюки — первых змей встретили в лесу около Академгородка. Об этом сообщили КП-Новосибирск волонтеры «Центра реабилитации диких животных в Новосибирске».
— Вчера были обнаружены первые гадюки, греющиеся на солнышке. Женщина поймала змею, она немаленькая — занимает половину ведра. Сейчас змеи проснулись, прогреваются, а потом они активно начнут искать пищу: лягушек и мышей, затем начнется брачный период. Лучше их не трогать, обходить стороной, — сообщила КП-Новосибирск Алиса Богомолова, пресс-секретарь «Центра реабилитации диких животных в Новосибирске».
Волонтер говорит: у гадюки маленькие зубы, она не прокусит кожаную обувь, плотную одежду и перчатки.
— Если к гадюке не приставать, то она не укусит. Укусы змей опасны для маленьких животных, собак и кошек, для человека они не смертельны при условии быстрого оказания медицинской помощи. Если гадюка укусила — не в коем случае не надо отсасывать яд, расширять рану и выдавливать его. Нужно скорее обратиться в больницу, пить много воды, принять антигистаминное средство для снятия отека и мочегонное для выведения яда из крови, — сообщила Алиса Богомолова.