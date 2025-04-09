Омская область может перейти на новую систему оплаты за вывоз мусора

«Существуют ограничения роста предельной платы граждан [за коммунальные услуги], который не может превышать определенный процент. В этом году совокупная платежка у гражданина после роста всех тарифов не может превышать 14%. Если превышает, то гражданин платит плюс 14%, а все остальное организациям платит бюджет Омской области. Когда будет произведен переход на квадратные метры, это будет социальная справедливость, но в моменте у области возникнет более высокий объем средств, который нужно направлять из-за предельного роста оплаты граждан. Поэтому окончательное решение будет принимать губернатор», — пояснил Ушаков.