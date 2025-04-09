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Омская область может перейти на новую систему оплаты за вывоз мусора

Власти региона оценивают переход на тарифы за ТКО по квадратным метрам. Изменение может повысить нагрузку на бюджет, но в перспективе обеспечит большую социальную справедливость.

Источник: Om1 Омск

В правительстве Омской области обсуждают возможность изменения системы начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас в регионе плата зависит от количества зарегистрированных жильцов, однако на федеральном уровне рекомендовано перейти к расчёту, основанному на площади жилья. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков в интервью РБК Омск.

По информации издания «Известия», такая практика уже действует в 15 регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую, Ленинградскую, Владимирскую и Иркутскую области. Причина возможных изменений — наличие у почти 20% россиян второго жилья, в котором никто не зарегистрирован. Таким образом, собственники этих объектов не платят за вывоз отходов, хотя мусор образуется.

Дмитрий Ушаков отметил, что региональные власти и регулятор уже провели предварительные расчёты и пришли к выводу, что теоретически переход на оплату по квадратным метрам возможен с нового периода регулирования. Однако на начальном этапе это может увеличить нагрузку на областной бюджет.

«Существуют ограничения роста предельной платы граждан [за коммунальные услуги], который не может превышать определенный процент. В этом году совокупная платежка у гражданина после роста всех тарифов не может превышать 14%. Если превышает, то гражданин платит плюс 14%, а все остальное организациям платит бюджет Омской области. Когда будет произведен переход на квадратные метры, это будет социальная справедливость, но в моменте у области возникнет более высокий объем средств, который нужно направлять из-за предельного роста оплаты граждан. Поэтому окончательное решение будет принимать губернатор», — пояснил Ушаков.

Он добавил, что решение может быть принято главой региона Виталием Хоценко к концу лета или осенью. Возможность корректировки федерального законодательства также рассматривается — в таком случае переход может пройти без дополнительных трат для бюджета.