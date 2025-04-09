Фотограф из Омской области сделала таймлапс ледохода

«Вот и наступила весна. Последние отголоски зимы сходят вместе со льдом на озере, что решил довольно рано сойти в этом году. Обычно лёд сходит в последних числах апреля и чаще в мае, а сегодня только 8 апреля, а лёд с обеда начал трескаться и сходить к берегам», — пишет фотограф.