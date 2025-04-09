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Фотограф из Омской области сделала таймлапс ледохода

Озеро преобразилось за день.

Фотограф Милена Пономарёва из Омской области запечатлела на видео ледоход на озере Жилое в деревне Плоское в Саргатском районе. За день озеро преобразилось, что видно на ускоренном ролике. Его она опубликовала в группе «Охотник за красотами Омской области».

«Вот и наступила весна. Последние отголоски зимы сходят вместе со льдом на озере, что решил довольно рано сойти в этом году. Обычно лёд сходит в последних числах апреля и чаще в мае, а сегодня только 8 апреля, а лёд с обеда начал трескаться и сходить к берегам», — пишет фотограф.

Напомним, что в этом году ледоход на Иртыше начался раньше обычного. В 2024 году первые крупные льдины пошли по реке только в середине апреля. Ранее фотокорреспондент Om1 Омск побывала на омской набережной, чтобы запечатлеть эту красоту.

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