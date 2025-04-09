На какие работы в Беларуси разрешили брать подростков

В ведомстве подчеркнули, что все виды работ для этой категории должны быть легкими, без вреда для здоровья и учебы. Подросткам запретили работать ночью, с опасными веществами или на тяжелых производствах. При этом для трудоустройства требуется согласие родителей.
В соответствии с новыми правилами Минтруда подросткам от 14 до 16 лет дали возможность работать в пунктах проката — например, выдавать спортинвентарь и велосипеды. Также разрешена офисная работа: набор текстов, создание презентаций, таблиц, простых сайтов.
Кроме того, подросткам теперь можно в кафе сервировать столы, принимать заказы, собирать и мыть посуду вручную, а также заниматься оформлением праздников и флористикой. А еще — помогать в швейном производстве, в том числе упаковывать изделия, клеить этикетки, делать простые декоративные элементы. Разрешили и доставлять еду на дом, принимать звонки в справочных и диспетчерских службах, собирать мебель, ремонтировать простые механизмы с помощью ручных инструментов.
Напомним, Министерство труда и социальной защиты сократило список запрещенных для подростков работ. Теперь лица моложе 18 лет могут трудоустроиться по более чем 160 рабочим профессиям.