Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На какие работы в Беларуси разрешили брать подростков

В Беларуси расширили возможности для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Перечень работ уточнили в пресс-службе Минтруда.

Источник: Thomas Park/CC0

В ведомстве подчеркнули, что все виды работ для этой категории должны быть легкими, без вреда для здоровья и учебы. Подросткам запретили работать ночью, с опасными веществами или на тяжелых производствах. При этом для трудоустройства требуется согласие родителей.

В соответствии с новыми правилами Минтруда подросткам от 14 до 16 лет дали возможность работать в пунктах проката — например, выдавать спортинвентарь и велосипеды. Также разрешена офисная работа: набор текстов, создание презентаций, таблиц, простых сайтов.

Кроме того, подросткам теперь можно в кафе сервировать столы, принимать заказы, собирать и мыть посуду вручную, а также заниматься оформлением праздников и флористикой. А еще — помогать в швейном производстве, в том числе упаковывать изделия, клеить этикетки, делать простые декоративные элементы. Разрешили и доставлять еду на дом, принимать звонки в справочных и диспетчерских службах, собирать мебель, ремонтировать простые механизмы с помощью ручных инструментов.

Напомним, Министерство труда и социальной защиты сократило список запрещенных для подростков работ. Теперь лица моложе 18 лет могут трудоустроиться по более чем 160 рабочим профессиям.