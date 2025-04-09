На какие работы в Беларуси разрешили брать подростков

Кроме того, подросткам теперь можно в кафе сервировать столы, принимать заказы, собирать и мыть посуду вручную, а также заниматься оформлением праздников и флористикой. А еще — помогать в швейном производстве, в том числе упаковывать изделия, клеить этикетки, делать простые декоративные элементы. Разрешили и доставлять еду на дом, принимать звонки в справочных и диспетчерских службах, собирать мебель, ремонтировать простые механизмы с помощью ручных инструментов.