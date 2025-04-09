Лукашенко приехал на тренировку ХК «Динамо» в «Минск-Арену»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 9 апреля, приехал на тренировку хоккейного клуба «Динамо-Минск» в «Минск-Арену». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый приехал на тренировку минского Динамо!» — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что тренировка хоккейной команды проходит на льду «Минск-Арены». Ранее президент Беларуси отреагировал на победу минского «Динамо» над ЦСКА со счетом 7:0.
Как пишет БелТА, в четвертьфинале КХЛ минское «Динамо» сыграет с «Трактором» из Челябинска. Матчи пройдут 12 и 14 апреля.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на рекорд, установленный хоккеистом Овечкиным: «Овечкин — молодец, это гордость!».
Тем временем Лукашенко оценил политическую позицию генсекретаря СНГ Лебедева.