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Лукашенко приехал на тренировку ХК «Динамо» в «Минск-Арену»

Лукашенко приехал на тренировку минского ХК «Динамо» 9 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 9 апреля, приехал на тренировку хоккейного клуба «Динамо-Минск» в «Минск-Арену». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый приехал на тренировку минского Динамо!» — сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что тренировка хоккейной команды проходит на льду «Минск-Арены». Ранее президент Беларуси отреагировал на победу минского «Динамо» над ЦСКА со счетом 7:0.

Как пишет БелТА, в четвертьфинале КХЛ минское «Динамо» сыграет с «Трактором» из Челябинска. Матчи пройдут 12 и 14 апреля.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на рекорд, установленный хоккеистом Овечкиным: «Овечкин — молодец, это гордость!».

Тем временем Лукашенко оценил политическую позицию генсекретаря СНГ Лебедева.