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В Ленинском районе Новосибирска без света остались более 100 домов

Энергетики ремонтируют электросети.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 апреля, жители нескольких улиц в Ленинском районе Новосибирска столкнулись с временным прекращением подачи электроэнергии.

Согласно информации, опубликованной на муниципальном портале «Мой Новосибирск», перебои с электричеством наблюдаются на улице Гризодубовой, а также в домах, расположенных в переулках улицы Порт-Артурская (с 6-го по 9-й).

Интерактивная карта городских отключений на портале указывает, что в настоящее время без света остаются не менее 110 зданий в указанной зоне.

Подчеркивается, что данные отключения носят плановый характер. Причиной временных неудобств являются проводимые ремонтные работы на электросетях.

Напомним, что накануне такая же участь постигла жителей Дзержинского и Первомайского районов.