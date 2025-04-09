В Ленинском районе Новосибирска без света остались более 100 домов

Сегодня, 9 апреля, жители нескольких улиц в Ленинском районе Новосибирска столкнулись с временным прекращением подачи электроэнергии.
Согласно информации, опубликованной на муниципальном портале «Мой Новосибирск», перебои с электричеством наблюдаются на улице Гризодубовой, а также в домах, расположенных в переулках улицы Порт-Артурская (с 6-го по 9-й).
Интерактивная карта городских отключений на портале указывает, что в настоящее время без света остаются не менее 110 зданий в указанной зоне.
Подчеркивается, что данные отключения носят плановый характер. Причиной временных неудобств являются проводимые ремонтные работы на электросетях.
Напомним, что накануне такая же участь постигла жителей Дзержинского и Первомайского районов.