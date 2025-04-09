Инспектор труда назвал причину приступить к работе после больничного в полночь

Главный правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Сергей Постолюк в комментарии порталу profmed.1prof.by разъяснил правила выхода с больничного при сменном графике работы.
По его словам, работник должен приступить к труду в 00.00 часов того дня, который указан в листке нетрудоспособности «к труду».
Например, если смена начинается в 9.00 10 апреля и заканчивается в 9.00 11 апреля, а больничный у работника по 10 апреля, то он должен прийти на смену к 00.00 11 апреля и отработать положенные ему 9 часов.
Однако, отметил юрист, этот вопрос может быть решен работником по согласованию с нанимателем и, возможно, что при его замене другим работником, выход работника в эту смену не потребуется.
Кстати, в Гродно суд оштрафовал директора бара за нарушение графика работы (здесь подробности).
Мы писали, что врач рассказал о вариантах изменения срока протезирования суставов в Беларуси: операция вне очереди, перенос на полгода, постановка в конец очереди и отказ (все подробности здесь).