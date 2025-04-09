В Новосибирске мусор с левого берега придется возить на правый в следующем году

Полигон «Левобережный» в Новосибирске на текущий момент почти полностью заполнен.
По оценке специалистов, его эксплуатация без расширения территории возможна до середины 2026 года. В настоящее время объект функционирует в режиме повышенной готовности.
Оставшийся объем полигона «Гусинобродский» позволит размещать твердые коммунальные отходы в течение как минимум пяти лет при условии проведения необходимых мероприятий. Об этом сообщил генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Новосибирской области.
В ходе заседания депутат Никита Галитаров задал вопрос о возможных маршрутах вывоза отходов с левобережных районов в случае закрытия полигона и влиянии этого на тарифы.
Александр Мартынов ответил, что в качестве резерва рассматривается Гусинобродский полигон. По его словам, опыт транспортировки отходов с левого берега на эту площадку уже имеется. При этом он отметил, что логистические затраты увеличатся.
Мартынов добавил, что парк спецтехники позволяет организовать вывоз без технических затруднений. Однако рост транспортных расходов может привести к увеличению кассового разрыва на предприятии. Вопрос будет обсуждаться с департаментом по тарифам и министерством ЖКХ.