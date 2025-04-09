Министр здравоохранения Иркутской области посетил северные территории

В Усть-Кутском районе министр побывал во врачебных амбулаториях поселков Ния, Звездный и Янталь. Все они в этом году получат средства на капитальный ремонт — по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» предусмотрено около 4,5 млн рублей. Оценил Андрей Модестов и уже законченный ремонт главного корпуса Усть-Кутской районной больницы. Отмечается, что в этом году в райцентре начнется капремонт в детской поликлинике на улице Реброва-Денисова и во взрослой поликлинике на улице Горького. Из областной казны на это будет выделено более 20 млн рублей. А для медучреждений Усть-Кутского района купят два новых автомобиля, в том числе и для службы скорой медицинской помощи.