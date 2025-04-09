Министр здравоохранения Иркутской области посетил северные территории

В Иркутской области продолжается работа по созданию Концепции развития здравоохранения в северных территориях на ближайшие пять лет — такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Братск в январе. Напомним, готовый документ должен быть представлен главе региона до 1 июня этого года. Для детального знакомства с ситуацией, на территории приезжают специалисты областного министерства здравоохранения. Так, министр Андрей Модестов посетил профильные организации в Нижнеилимском и Усть-Кутском районах. Цель: оценить состояние медучреждений, их укомплектованность кадрами и необходимым оборудованием, пообщаться с коллективами и пациентами.
Так, в Нижнеилимском районе министр побывал в стационаре Речушинской участковой больницы. В октябре 2023 года из-за аварии на котельной он был закрыт. Обсуждаются пути решения этого вопроса. Еще один стационар, Железногорской районной больницы, также требует капитального ремонта. Рудногорский филиал районной больницы тоже нужно приводить в порядок: здесь уже готова необходимая документация, осталось определиться с источниками финансирования. Кроме того, Андрей Модестов дал распоряжение подготовить проектно-сметную документацию на ремонт амбулатории в поселке Хребтовая.
В Усть-Кутском районе министр побывал во врачебных амбулаториях поселков Ния, Звездный и Янталь. Все они в этом году получат средства на капитальный ремонт — по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» предусмотрено около 4,5 млн рублей. Оценил Андрей Модестов и уже законченный ремонт главного корпуса Усть-Кутской районной больницы. Отмечается, что в этом году в райцентре начнется капремонт в детской поликлинике на улице Реброва-Денисова и во взрослой поликлинике на улице Горького. Из областной казны на это будет выделено более 20 млн рублей. А для медучреждений Усть-Кутского района купят два новых автомобиля, в том числе и для службы скорой медицинской помощи.
Все предложения, появившиеся в результате поездки, будут внесены в разрабатываемую Концепцию.