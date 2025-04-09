С погибшим на СВО героем Дмитрием Чикиным простились под Волгоградом

9 апреля Волгоградская область скорбит. Сегодня жители простились с Дмитрием Чикиным, 43-летним героем, отважным разведчиком, погибшим 30 марта 2025 года в ходе специальной военной операции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Новоаннинского района, его жизнь — пример настоящего мужества и преданности Родине.
Дмитрий с детства жил в Новоаннинском районе Волгоградской области. В 2006 году он окончил сельскохозяйственный колледж, получив профессию зоотехника. Но судьба распорядилась иначе. Зов долга оказался сильнее — Дмитрий выбрал путь военного, заключил контракт с Минобороны РФ и стал командиром разведывательного взвода. Он не просто выполнял свой долг — он защищал мирное население. У Дмитрия остались мама, жена и трое детей, которые потеряли самого дорогого человека.
Редакция «КП-Волгоград» выражает самые искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.