Подпольные производители сигарет в Аксае получили сроки

В Аксайском районе вынесли приговор производителям подпольных сигарет. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.
Производство табачных изделий организовали трое дончан. Но использовали они поддельные специальные марки РФ.
— Оперативниками обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 23 тысяч сигарет популярных торговых марок с нанесенными поддельными специальными марками РФ, — говорится в сообщении.
Также во время обысков изъяли 54 тысячи штук самих фальшивых марок.
В отношении производителей было возбуждено уголовное дело. Аксайский районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет, двух лет и шести месяцев лишения свободы условно, а третьему напарнику — три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.