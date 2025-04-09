Подпольные производители сигарет в Аксае получили сроки

В отношении производителей было возбуждено уголовное дело. Аксайский районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет, двух лет и шести месяцев лишения свободы условно, а третьему напарнику — три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.