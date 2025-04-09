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Подпольные производители сигарет в Аксае получили сроки

В Ростовской области накрыли производство сигарет с поддельными марками.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе вынесли приговор производителям подпольных сигарет. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Производство табачных изделий организовали трое дончан. Но использовали они поддельные специальные марки РФ.

— Оперативниками обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 23 тысяч сигарет популярных торговых марок с нанесенными поддельными специальными марками РФ, — говорится в сообщении.

Также во время обысков изъяли 54 тысячи штук самих фальшивых марок.

В отношении производителей было возбуждено уголовное дело. Аксайский районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет, двух лет и шести месяцев лишения свободы условно, а третьему напарнику — три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.