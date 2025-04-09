Фейк о водительских правах в Казахстане разоблачили в МВД

«В социальных сетях и чат-группах распространяется информация о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля текущего года. Так как якобы после этой даты замена водительских удостоверений будет производиться после сдачи теоретического экзамена», — говорится в сообщении полиции.