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Фейк о водительских правах в Казахстане разоблачили в МВД

Нет таких правил, чтобы менять удостоверения, после специального экзамена подчеркнули полицейские.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. МВД Казахстана официально опровергло информацию, которую активно распространяют в соцсетях, — о том, что водителям срочно нужно менять права, а иначе придется пересдавать экзамен.

«В социальных сетях и чат-группах распространяется информация о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля текущего года. Так как якобы после этой даты замена водительских удостоверений будет производиться после сдачи теоретического экзамена», — говорится в сообщении полиции.

Эта информация не соответствует действительности, заявили в МВД.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с правилами приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений для замены водительского удостоверения нужно предоставить.

  • документ, удостоверяющий личность, или документы в электронной форме из сервиса цифровых документов;
  • документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Если казахстанцам нужно поменять права из-за окончания их сроков действия, то для этого в спецЦОНе могут потребовать медицинскую справку.

При этом сдача экзаменов на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений не предусматривается, заявили в полиции.