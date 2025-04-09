Фейк о водительских правах в Казахстане разоблачили в МВД

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. МВД Казахстана официально опровергло информацию, которую активно распространяют в соцсетях, — о том, что водителям срочно нужно менять права, а иначе придется пересдавать экзамен.
«В социальных сетях и чат-группах распространяется информация о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля текущего года. Так как якобы после этой даты замена водительских удостоверений будет производиться после сдачи теоретического экзамена», — говорится в сообщении полиции.
Эта информация не соответствует действительности, заявили в МВД.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с правилами приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений для замены водительского удостоверения нужно предоставить.
- документ, удостоверяющий личность, или документы в электронной форме из сервиса цифровых документов;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Если казахстанцам нужно поменять права из-за окончания их сроков действия, то для этого в спецЦОНе могут потребовать медицинскую справку.
При этом сдача экзаменов на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений не предусматривается, заявили в полиции.