Спасатели показали на видео, как полыхал Омский район

Крупный пожар разгорелся 8 апреля в Омском районе. Разгул стихии обнаружил патруль — сотрудники лесхоза. На место ЧП срочно бросили силы и средства: прибыли 17 спасателей и 7 единиц техники. В Управлении лесного хозяйства региона предположили, что возгорание спровоцировали любители березового сока.
Фото: Евгений Артаменко, Андрей Швеин.
«Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем людей, приехавших за натуральным напитком: в соседнем березовом колке обнаружили предметы, которые используют для сбора сока. Огонь в ветреную погоду быстро разнесся по сухой траве. На борьбу с ним направили работников Омского, Подгородного лесхозов и дополнительно привлеченных людей», — говорится в сообщении.
Впервые в тушении пожара участвовали бойцы авиаотделения. Ликвидировали возгорание к вечеру, когда пламя уже успело обжарить 14 га леса.
В пресс-службе регионального ГУ лесхоза омичам напомнили, что во многих районах области прогнозируют 2-й класс пожарной опасности. Под запретом разведение костров, посещение природных территорий.
Ранее «КП Омск» рассказала о многоэтажке, которая в любой момент может рухнуть.