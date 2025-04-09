Спасатели показали на видео, как полыхал Омский район

«Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем людей, приехавших за натуральным напитком: в соседнем березовом колке обнаружили предметы, которые используют для сбора сока. Огонь в ветреную погоду быстро разнесся по сухой траве. На борьбу с ним направили работников Омского, Подгородного лесхозов и дополнительно привлеченных людей», — говорится в сообщении.