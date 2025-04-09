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Спасатели показали на видео, как полыхал Омский район

Предполагаемые виновники пожара собиратели березового сока.
Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар разгорелся 8 апреля в Омском районе. Разгул стихии обнаружил патруль — сотрудники лесхоза. На место ЧП срочно бросили силы и средства: прибыли 17 спасателей и 7 единиц техники. В Управлении лесного хозяйства региона предположили, что возгорание спровоцировали любители березового сока.

Фото: Евгений Артаменко, Андрей Швеин.

«Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем людей, приехавших за натуральным напитком: в соседнем березовом колке обнаружили предметы, которые используют для сбора сока. Огонь в ветреную погоду быстро разнесся по сухой траве. На борьбу с ним направили работников Омского, Подгородного лесхозов и дополнительно привлеченных людей», — говорится в сообщении.

Впервые в тушении пожара участвовали бойцы авиаотделения. Ликвидировали возгорание к вечеру, когда пламя уже успело обжарить 14 га леса.

В пресс-службе регионального ГУ лесхоза омичам напомнили, что во многих районах области прогнозируют 2-й класс пожарной опасности. Под запретом разведение костров, посещение природных территорий.

Ранее «КП Омск» рассказала о многоэтажке, которая в любой момент может рухнуть.