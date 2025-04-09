Россельхознадзор не впустил в РФ из Беларуси микроавтобус с хомяками и попугаями. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в пункте пропуска «Красный Камень» Злынковского района в рамках межведомственной работы, связанной с пресечением каналов нелегального перемещения животных, управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям был остановлен микроавтобус. Ранее транспортное средство было задержано сотрудниками Брянской таможни. В микроавтобусе гражданин Беларуси перевозил декоративных животных и птиц.
В ведомстве отметили, что в момент проведения ветеринарного контроля специалисты установили, что на 16 кроликов, хомяков, морских свинок и 45 попугаев-неразлучников, фазана, щеглов и других птиц не было ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы эпизоотическое благополучие местности вывоза, состоянии здоровья перевозимых животных и птиц.
Россельхознадзор не впустил микроавтобус с хомяками и попугаями из Беларуси. Фото: 32.fsvps.gov.ru.
Подчеркивается, что птицы и животные перевозились без соблюдения необходимых условий транспортировки. Водитель микроавтобуса сказал, что живой груз был предназначен для дальнейшей транспортировки.
«После проведения необходимых проверочных мероприятий все животные и птицы были возвращены на территорию Республики Беларусь», — сообщили в Россельхознадзоре.
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