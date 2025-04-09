Россельхознадзор не впустил в РФ из Беларуси микроавтобус с хомяками и попугаями

В ведомстве отметили, что в момент проведения ветеринарного контроля специалисты установили, что на 16 кроликов, хомяков, морских свинок и 45 попугаев-неразлучников, фазана, щеглов и других птиц не было ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы эпизоотическое благополучие местности вывоза, состоянии здоровья перевозимых животных и птиц.