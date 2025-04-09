В Иркутской области обсуждают новые меры социальной поддержки семей

В Иркутске 7 и 8 апреля прошло обсуждение ключевых вопросов, связанных с поддержкой семей, повышением рождаемости и развитием мер помощи многодетным. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, организатором проектно-аналитической сессии выступило Агентство стратегических инициатив. В центре внимания оказались темы семейного благополучия, охраны материнства и детства, а также различные формы поддержки родителей. Итогом встречи стало заседание Совета по улучшению качества жизни под руководством губернатора Игоря Кобзева.