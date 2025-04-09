В Иркутской области обсуждают новые меры социальной поддержки семей

В Иркутске 7 и 8 апреля прошло обсуждение ключевых вопросов, связанных с поддержкой семей, повышением рождаемости и развитием мер помощи многодетным. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, организатором проектно-аналитической сессии выступило Агентство стратегических инициатив. В центре внимания оказались темы семейного благополучия, охраны материнства и детства, а также различные формы поддержки родителей. Итогом встречи стало заседание Совета по улучшению качества жизни под руководством губернатора Игоря Кобзева.
— Вопрос демографии сейчас самый приоритетный в стране. Это наша стратегическая задача, которой должны комплексно заниматься все органы исполнительной власти, — отметил заместитель председателя правительства Руслан Ситников в начале заседания.
Участники рассмотрели возможные пути улучшения демографической ситуации. Среди предложений — смягчить критерии нуждаемости для получения региональных мер социальной поддержки, создать студенческие семейные общежития, упростить процедуру выделения земельных участков семьям, ввести компенсации за коммунальные услуги и многое другое. Работа в данном направлении продолжится, будут создаться все новые меры поддержки.
Также необходимо сказать, что 15 марта 2025 правительство России утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года. Главным инструментом реализации документа станет новый нацпроект «Семья».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске начали готовиться к пожароопасному сезону.