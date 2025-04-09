Экологи нашли причину мора рыбы на казанских Лебяжьих озерах

Центральный отдел обеспечения экологического надзора Минэкологии РТ взял пробы воды на озерах Малое и Большое Лебяжье. По растворенному кислороду в озере Большое Лебяжье показатели вдвое ниже нормы, в Малом Лебяжьем — на минимальных значениях. Это могло вызвать кислородное голодание рыбы.