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Экологи нашли причину мора рыбы на казанских Лебяжьих озерах

Экологи проверили жалобы в социальных сетях на массовый мор рыбы на Лебяжьих озерах, взяты пробы воды. По итогам исследований выяснили причину происшествия, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Центральный отдел обеспечения экологического надзора Минэкологии РТ взял пробы воды на озерах Малое и Большое Лебяжье. По растворенному кислороду в озере Большое Лебяжье показатели вдвое ниже нормы, в Малом Лебяжьем — на минимальных значениях. Это могло вызвать кислородное голодание рыбы.

Подобные процессы характерны для февраля и марта, в частности, в небольших водоемах или мест со стоячей водой.

Кислородное голодание возникает в конце февраля — начале марта, когда растворенный кислород поглощен, и свежий не поступил. Пробы по химическим показателям пока в процессе исследования, уточнили в пресс-службе.