Советницей спикера Госсобрания Башкирии стала Зарина Газизова

Зарина Газизова, ранее возглавлявшая Молодежную общественную палату при заксобрании Башкирии, получила назначение на должность советника председателя Госсобрания по взаимодействию с гражданскими институтами.
Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, кадровое решение обусловлено важностью укрепления связей между законодательной властью и общественными организациями. Газизова обладает значительным опытом в области вовлечения молодежи в общественно-политическую деятельность и организации волонтерского движения в регионе.
В новых обязанностях она будет отвечать за выстраивание эффективного взаимодействия с некоммерческими организациями, общественными объединениями и экспертным сообществом. Это назначение подчеркивает значение молодежной политики и развития гражданских инициатив в республике.
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