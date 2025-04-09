В Башкирии обновят требования к переподготовке учителей.

По данным за 2023 год, услуги по переобучению педработников предоставляли почти 7 тыс. организаций. При этом 15% из них не имеют статуса учебного или научного центра. В дистанционной форме организовано 155 тыс. курсов переподготовки и 38,7 тыс. программ повышения квалификации.