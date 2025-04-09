В Башкирии обновят требования к переподготовке учителей.

В Башкирии, как и в целом по стране, обновят требования к переподготовке учителей. Теперь пройти педагогическую стажировку можно будет только в муниципальных и государственных организациях.
Закон, направленный на повышение качества дополнительного образования педагогов, поддержан большинством депутатов Госдумы, сообщил в своем телеграм-канале председатель парламента Вячеслав Володин.
По данным за 2023 год, услуги по переобучению педработников предоставляли почти 7 тыс. организаций. При этом 15% из них не имеют статуса учебного или научного центра. В дистанционной форме организовано 155 тыс. курсов переподготовки и 38,7 тыс. программ повышения квалификации.
Спикер парламента считает, что это ставит под сомнение качество переобучения учителей.
«В результате в некоторых школах один учитель, имея на руках купленные в интернете у частных фирм документы, преподаёт несколько предметов, в том числе несмежных. Принятым законом теперь это будет исключено», — пояснил парламентарий.
Ранее сообщалось, что правительство России поддержало проект башкирских депутатов.