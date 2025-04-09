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В Воронеже планируют расширить на одну полосу дорогу на улице Дубровина

Создание проекта обойдется в 5 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже объявлен тендер на разработку проекта по расширению дороги на улице Дубровина, расположенной в Левобережном районе. Для данных работ выделено около 5 миллионов рублей. Информация появилась на портале госзакупок.

Данный участок дороги протяженностью 500 метров пересекает железнодорожные пути. Подрядчику необходимо провести исследование участка, разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года.

После завершения проектирования планируется провести капитальный ремонт этого участка дороги, который включает в себя расширение полос, организацию объездных путей для автомобилей и обустройство пешеходных зон.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 апреля .Итоги тендера будут подведены в ближайшие дни.