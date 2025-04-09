Вслед за яйцами калининградцы попросили снизить цены на масло

На странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» некоторые пользователи отметили, что масло также станет популярным продуктом в преддверии Пасхи и майских праздников:
«Очень хорошая новость, у нас обычно к Пасхе цена на яйца чуть ли не вдвое поднимается, но хотелось, чтобы и на сливочное масло тоже цену придержали», — пишет Людмила А.
«Отлично! А ещё на муку, масло, изюм, ванилин и творог надо бы!» — обращает внимание Татьяна Д.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в честь Пасхи и предстоящих майских праздников калининградские власти придержали взлет цен на яйца. За десяток яиц 1 категории калининградцам придется заплатить не более 88 рублей.