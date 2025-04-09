В Челябинске на Радоницу запретили въезд машин на территорию кладбищ

Радоница приходится на вторник второй недели после празднования Пасхи, через день после Фомина воскресенья (Антипасхи).
Так как дата Пасхи не закреплена, то и Радоница отмечается каждый год в разное время. В 2025 году это 29 апреля. Обычно после литургии или вечернего богослужения совершается панихида вместе с песнопениями, а верующие ходят на кладбище и поминают умерших.
В Челябинске в этот день с 7:00 до 20:00 будет введен ряд ограничений для автотранспорта.
По территории всех кладбищ — Фатеевского, Митрофановского, Сухомесовского, Шершневского, Градского, Успенского, Сосновского и Махмутовского — будет ограничено движение.
«Мы будем осуществлять контроль за движением транспортных средств в районе погостов, а также просим жителей и гостей города не оставлять автомобили в неположенном месте и пользоваться общественным транспортом. За нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей», — говорят в Госавтоинспекции.
Инспекторы ДПС будут осуществлять мероприятия по «расстановке транспорта вблизи входа на кладбище».