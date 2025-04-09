В Челябинске на Радоницу запретили въезд машин на территорию кладбищ

Так как дата Пасхи не закреплена, то и Радоница отмечается каждый год в разное время. В 2025 году это 29 апреля. Обычно после литургии или вечернего богослужения совершается панихида вместе с песнопениями, а верующие ходят на кладбище и поминают умерших.