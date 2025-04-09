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В Челябинске на Радоницу запретили въезд машин на территорию кладбищ

В Челябинске запретили въезд автомобилей на территорию кладбищ на Радоницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Радоница приходится на вторник второй недели после празднования Пасхи, через день после Фомина воскресенья (Антипасхи).

Так как дата Пасхи не закреплена, то и Радоница отмечается каждый год в разное время. В 2025 году это 29 апреля. Обычно после литургии или вечернего богослужения совершается панихида вместе с песнопениями, а верующие ходят на кладбище и поминают умерших.

В Челябинске в этот день с 7:00 до 20:00 будет введен ряд ограничений для автотранспорта.

По территории всех кладбищ — Фатеевского, Митрофановского, Сухомесовского, Шершневского, Градского, Успенского, Сосновского и Махмутовского — будет ограничено движение.

«Мы будем осуществлять контроль за движением транспортных средств в районе погостов, а также просим жителей и гостей города не оставлять автомобили в неположенном месте и пользоваться общественным транспортом. За нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей», — говорят в Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС будут осуществлять мероприятия по «расстановке транспорта вблизи входа на кладбище».