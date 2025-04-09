В Заксобрании готовят экспозицию о парламентаризме в Иркутской области

Александру Ведерникову показали, как сейчас ведется работа с архивными документами: их постепенно оцифровывают, при необходимости реставрируют. Всего в государственном архиве Приангарья хранится более 1 миллиона документов, причем самые старые относятся к середине 17 века. Благодаря электронной обработке, доступ к архиву обеспечен с помощью виртуального читального зала. Например, там можно познакомиться с документами фонда Иркутской духовной консистории или Иркутского областного военного комиссариата. Особое внимание уделяется сохранению свидетельств о ветеранах Великой Отечественной войны, участников СВО, известных деятелей, прославивших Приангарье.