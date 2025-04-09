В Заксобрании готовят экспозицию о парламентаризме в Иркутской области

Председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников посетил региональный государственный архив: специалисты учреждения рассказали о новых методах работы, а спикер поблагодарил их за содействие в создании экспозиции, посвященной истории местного парламентаризма.
Александру Ведерникову показали, как сейчас ведется работа с архивными документами: их постепенно оцифровывают, при необходимости реставрируют. Всего в государственном архиве Приангарья хранится более 1 миллиона документов, причем самые старые относятся к середине 17 века. Благодаря электронной обработке, доступ к архиву обеспечен с помощью виртуального читального зала. Например, там можно познакомиться с документами фонда Иркутской духовной консистории или Иркутского областного военного комиссариата. Особое внимание уделяется сохранению свидетельств о ветеранах Великой Отечественной войны, участников СВО, известных деятелей, прославивших Приангарье.
Спикер областного парламента подчеркнул: между Заксобранием и госархивом сложилось конструктивное сотрудничество, в том числе и в работе по подготовке экспозиции, посвященной истории парламентаризма в регионе.
— Сегодня областной госархив представляет собой своеобразный музей без вывески. В этом здании собрана эпоха практически четырех веков нашего Приангарья, — заметил Александр Ведерников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что председатель Заксобрания Приангарья дал поручение профильному комитету организовать обсуждение мероприятий по обеспечению безопасности детей на дорогах, особенно по маршрутам, ведущим к школам.