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В Калининграде ликвидировали маршрут № 75

В Калининграде заявили о невозможности найти нового перевозчика на маршрут № 75.

Источник: Freepik

Его ликвидировали по соглашению сторон.

Как сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте», во время действия маршрута перевозчик уже давно выпускал пять автобусов вместо 15.

Также власти города отметили, что сейчас нет ресурсов на возобновление маршрута:

«Найти нового перевозчика на маршрут № 75 не представляется возможным: в регионе нет пассажирского предприятия с необходимым числом автобусов и, главное, водителей».

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что калининградских водителей, которых и так не хватает для полноценной работы транспортной сети города, штрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей за невыполнение рейсов.