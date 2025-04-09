В Калининграде ликвидировали маршрут № 75

Его ликвидировали по соглашению сторон.
Как сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте», во время действия маршрута перевозчик уже давно выпускал пять автобусов вместо 15.
Также власти города отметили, что сейчас нет ресурсов на возобновление маршрута:
«Найти нового перевозчика на маршрут № 75 не представляется возможным: в регионе нет пассажирского предприятия с необходимым числом автобусов и, главное, водителей».
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что калининградских водителей, которых и так не хватает для полноценной работы транспортной сети города, штрафуют на сумму от 30 до 50 тысяч рублей за невыполнение рейсов.