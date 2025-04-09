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В Уфе отопительный сезон продолжится

В Уфе отопительный сезон продолжится.

Источник: Башинформ

На оперативном совещании в мэрии начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан сообщил, что в ближайшее время ожидается понижение температуры, поэтому пока рано отключать отопление.

«При этом собственники многоквартирных домов и других зданий, которые подключены к нецентрализованной или индивидуальной системе отопления, могут сами решать, когда заканчивать отопительный сезон», — отметил Антон Тристан.

Он также рассказал о республиканской программе капитального ремонта, в рамках которой в 2025 году в Уфе запланировано выполнение 297 видов ремонта в 284 МКД.

«На сегодняшний день заменены 162 лифта в 48 домах. Ещё 64 лифта меняют в 41 доме. Остальные работы начнутся с наступлением строительного сезона», — сказал Тристан.