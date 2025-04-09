Взыскание 259 млн с бывшего директора элеватора подтвердил суд

В сентябре прошлого года конкурсный управляющий элеватора подал иск на бывшего гендиректора. Тогда он хотел взыскать с экс-руководителя «Ковша» более 250 миллионов. Но бывший директор подал апелляционную жалобу. Хоть суд и отменил с него взыскание трех тысяч рублей, но 258,5 млн экс-руководитель должен будет заплатить.