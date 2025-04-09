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Взыскание 259 млн с бывшего директора элеватора подтвердил суд

Жалобу бывшего гендиректора элеватора отклонили.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание 258, 5 миллионов с экс-директора портового элеватора «Ковш». Информация об этом появилась в системе «Кад. Арбитр».

В сентябре прошлого года конкурсный управляющий элеватора подал иск на бывшего гендиректора. Тогда он хотел взыскать с экс-руководителя «Ковша» более 250 миллионов. Но бывший директор подал апелляционную жалобу. Хоть суд и отменил с него взыскание трех тысяч рублей, но 258,5 млн экс-руководитель должен будет заплатить.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших дорожных компаний Дона заработала почти 19 миллиардов.