Взыскание 259 млн с бывшего директора элеватора подтвердил суд

Арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание 258, 5 миллионов с экс-директора портового элеватора «Ковш». Информация об этом появилась в системе «Кад. Арбитр».
В сентябре прошлого года конкурсный управляющий элеватора подал иск на бывшего гендиректора. Тогда он хотел взыскать с экс-руководителя «Ковша» более 250 миллионов. Но бывший директор подал апелляционную жалобу. Хоть суд и отменил с него взыскание трех тысяч рублей, но 258,5 млн экс-руководитель должен будет заплатить.
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