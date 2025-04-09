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Минмолодежи РТ назвало среднюю цену путевки в летние лагеря в 2025 году

В Татарстане продолжается продажа путевок в летние оздоровительные лагеря. Средняя цена путевки по республике в этом году составляет более 24 тыс. рулей, сообщил сегодня на пресс-конференции в Татар-информе замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

Источник: ИА Татар-информ

«Путевки реализуются, они еще есть в продаже, можно успеть. На днях стартуют продажи в центре “Лето” (с 11 апреля), “Сэлэт Ак Барс” (с 15 апреля), молодежном центре “Костер” (с 22 апреля)», — сказал он.

По данным Лулакова, в этом году средняя цена путевки в летний лагерь на 18−21 день по республике составляет 24,4 тыс. рублей. Средняя цена путевки на республиканские базы составляет около 30 тыс. рублей, в лагеря муниципальных образований — от 4 до 17 тыс. рублей, в коммерческом секторе — более 34 тыс. рублей.

Отдых и оздоровление детей — важный инструмент социальной поддержки татарстанцев. Для развития этой сферы в республике в 2019 году запустили программу капитального ремонта, реконструкции и строительства лагерей для детей и молодежи с общим объемом финансирования 7,5 млрд рублей.

В 2022 году Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу по строительству круглогодичных лагерей, которые смогут 365 дней в году принимать детей на постоянной основе.

«Мы должны обеспечить хороший, качественный и безопасный отдых детей», — сказал Минниханов.

В 2025 году в Татарстане на ремонт восьми детских лагерей выделили 490 млн рублей. В рамках закупки предполагается выполнение строительно-монтажных работ, установка и монтаж оборудования, приобретение мебели и инвентаря, благоустройство территорий.

Также в этом году на отдых детей в загородных лагерях Казани направят 25 млн рублей. Государство покроет 85% стоимости путевок по установленному нормативу. Планируется субсидировать более 1,3 тысячи путевок. Финансирование поступит из бюджета Казани.

Часть расходов компенсируют для детей от 7 до 17 лет, которые живут в Казани. Субсидии предусмотрены для творчески одаренных, социально активных ребят, а также тех, кто занимается спортом.