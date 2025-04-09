Минмолодежи РТ назвало среднюю цену путевки в летние лагеря в 2025 году

По данным Лулакова, в этом году средняя цена путевки в летний лагерь на 18−21 день по республике составляет 24,4 тыс. рублей. Средняя цена путевки на республиканские базы составляет около 30 тыс. рублей, в лагеря муниципальных образований — от 4 до 17 тыс. рублей, в коммерческом секторе — более 34 тыс. рублей.