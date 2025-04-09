Минтруда обнародовало полный список работ для подростков 14 — 16 лет в Беларуси

В Минтруда обратили внимание, что и ранее подростки могли работать промоутерами, аниматорами. Могли оказывать помощь в сельском хозяйстве, принимать участие в озеленении, делать мелкий ремонт одежды и обуви. В пресс-службе заметили, что все виды работ являются легкими и без вреда для здоровья и учебы.