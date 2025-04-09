Минтруда обнародовало полный список работ для подростков 14 — 16 лет в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Говорится, что постановлением Минтруда № 18 от 21 марта 2025 года расширяются возможности для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Документ вступает в силу с 10 апреля 2025 года.
В ведомстве заметили, что у несовершеннолетних появится возможность работать в офисе (набирать текст, создавать презентации или таблицы, простые сайты), в пунктах проката (к примеру, выдавать спортивный инвентарь или велосипеды).
Также подростки смогут работать в кафе (речь идет про сервировку столом, сбор и мытье посуды вручную, принятие заказов), работать с товарами (взвешивать, упаковывать, контролировать сроки годности). В Минтруда отметили, что несовершеннолетние смогут выполнять работы, связанные с оформлением праздников, с флористикой.
Среди работ называются помощь в швейном деле, доставка еды и товаров на дом, работа в справочных и диспетчерских службах, а также сборка мебели, ремонт простых механизмов при помощи ручных инструментов.
В Минтруда обратили внимание, что и ранее подростки могли работать промоутерами, аниматорами. Могли оказывать помощь в сельском хозяйстве, принимать участие в озеленении, делать мелкий ремонт одежды и обуви. В пресс-службе заметили, что все виды работ являются легкими и без вреда для здоровья и учебы.
«Подростки не могут работать ночью, с опасными веществами или на тяжёлых производствах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что для трудоустройства несовершеннолетних необходимо согласие родителей.
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