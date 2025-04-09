МЧС: волосы загорелись на голове у пенсионерки при приготовлении еды

МЧС сообщило, что волосы загорелись на голове у пенсионерки при приготовлении еды. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении говорится, что 8 апреля, во вторник, примерно в 17.55 спасателям поступила информация про госпитализацию в больницу с ожогами женщины 1939 года рождения. Сказано, что ожоги были получены 7 апреля из-за загоревшихся волос в момент приготовления еды на газовой плите в квартире, расположенной на пятом этаже дома по бульвару Шевченко в Минске.
В МЧС уточнили, что причиной послужило нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
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