МЧС: волосы загорелись на голове у пенсионерки при приготовлении еды

В сообщении говорится, что 8 апреля, во вторник, примерно в 17.55 спасателям поступила информация про госпитализацию в больницу с ожогами женщины 1939 года рождения. Сказано, что ожоги были получены 7 апреля из-за загоревшихся волос в момент приготовления еды на газовой плите в квартире, расположенной на пятом этаже дома по бульвару Шевченко в Минске.