В Петербурге снегопады припарковали электросамокаты. Кикшеринг приостановил работу

Согласно обновленным правилам, которые закреплены в Соглашении между городом и операторами кикшеринга, прокат прекращает работу при отрицательных температурах, снегопадах, гололеде и других опасных явлениях, напомнили в комитете.
Как только погода улучшится и условия станут безопасными для использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), сервисы возобновят работу.
Погоду в регионе 9 апреля определяет циклон «Ариберт». С середины дня ветер повернет к северо-западному, и с севера пойдёт холодный воздух. Поэтому ближе к ночи осадки примут форму снежных зарядов.