Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге снегопады припарковали электросамокаты. Кикшеринг приостановил работу

Сервисы аренды электросамокатов временно приостановили работу в Петербурге из-за снегопадов, которые, как ожидается, продлятся три дня. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту Смольного.

Согласно обновленным правилам, которые закреплены в Соглашении между городом и операторами кикшеринга, прокат прекращает работу при отрицательных температурах, снегопадах, гололеде и других опасных явлениях, напомнили в комитете.

Как только погода улучшится и условия станут безопасными для использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), сервисы возобновят работу.

Погоду в регионе 9 апреля определяет циклон «Ариберт». С середины дня ветер повернет к северо-западному, и с севера пойдёт холодный воздух. Поэтому ближе к ночи осадки примут форму снежных зарядов.